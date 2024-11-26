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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: 18 ilde DEAŞ operasyonu: 54 şüpheli yakalandı

        18 ilde DEAŞ operasyonu: 54 şüpheli yakalandı

        18 ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik jandarma tarafından düzenlenen "GÜRZ-26" operasyonlarında 54 şüpheli yakalandı. 20'si tutuklandı, 11'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2024 - 08:15 Güncelleme: 26.11.2024 - 08:54
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        18 ilde DEAŞ operasyonu: 54 şüpheli yakalandı
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terör örgütü DEAŞ'a yönelik 18 ilde düzenlenen "Gürz-26" operasyonlarında yakalanan 54 şüpheliden 20sinin tutuklandığını bildirdi.

        Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Afyonkarahisar, Aydın, Bursa, Erzurum, Eskişehir, Hatay, İstanbul, Kahramanmaraş, Kayseri, Konya, Kırşehir, Kilis, Mersin, Nevşehir, Samsun, Sinop, Tekirdağ ve Trabzon cumhuriyet başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı koordinesinde, il jandarma komutanlıkları TEM şube müdürlüklerince DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

        Gözaltına alınan 54 şüpheliden 20sinin tutuklandığını, 11i hakkında adli kontrol kararı verildiğini ve diğerlerinin işlemlerinin devam ettiğini aktaran Yerlikaya, "Yakalanan şüphelilerin, terör örgütüne üye olmak, terör örgütüne yardım ve yataklık etmek ve sosyal medya platformları üzerinden örgütün propagandasını yapmak suçlarından savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı." ifadelerini kullandı.

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