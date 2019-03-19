SON DAKİKA | 19 Mart Altın fiyatları yükselişte! İşte, Çeyrek altın, gram altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları ne kadar? sorusu yatırımcılar tarafından 19 Mart Salı günü de merakla takip ediliyor. Güncel piyasalarda altın fiyatlarındaki yükseliş devam ederken gram altının fiyatı yüzde 0,26 yükselişle 230,32 liradan, çeyrek altın ise 376,58 liradan işlem görüyor. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar? İşte, 19 Mart güncel altın fiyatları...