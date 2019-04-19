Son Dakika: 19 Nisan Altın fiyatları ne kadar! Güncel çeyrek altın, gram altın fiyatları

Altın fiyatları ne kadar? sorusu yatırımcılar tarafından 19 Nisan Cuma günü merakla takip ediliyor. Güncel piyasalarda altın fiyatlarındaki yükseliş devam ederken gram altının fiyatı yerini koruyarak 238,38 liradan, çeyrek altın ise 389,75 liradan işlem görüyor. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar? İşte, 19 Nisan güncel altın fiyatları...