Son Dakika: 19 Şubat Altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın, gram altın fiyatları...

19 Şubat Altın fiyatları ne kadar oldu? sorusu yatırımcılar tarafından merakla takip ediliyor. Kapalıçarşı'da güncel gram altın fiyatı 226,80 liradan, çeyrek altın fiyatı ise 370,81 liradan işlem görüyor. Altın fiyatları bugün itibariyle yükselişini sürdürüyor. İşte, 19 Şubat canlı altın fiyatları...