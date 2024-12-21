2 terörist etkisiz hâle getirildi
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklama göre Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında bulunan 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklama göre 2 terörist etkisiz hâle getirildi.
Milli Savunma Bakanlığıdan yapılan açıklamada "Terör örgütü PKK/YPG’nin Suriye’nin kuzeyindeki saldırı girişimlerine önleyici ve yok edici tedbirler almaya devam ediyoruz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi." ifadelerine yer verildi.