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Haberler Yaşam Süper Loto Son dakika: 20 Mart Süper Loto sonuçları 2022 açıklanıyor... Milli Piyango Süper Loto çekilişi sonuç sorgula
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20 Mart Süper Loto sonuçları 2022 açıklanıyor... Milli Piyango Süper Loto çekilişi sonuç sorgula

Süper Loto sonuçları 20 Mart Pazar akşamı araştırılıyor. Haftanın son Süper Loto çekilişi bu akşam gerçekleştiriliyor. Şansını deneyen binlerce vatandaş bu akşamki Süper Loto çekiliş sonuç sorgulama ekranını araştırıyor. İşte, 20 Mart 2022 Milli Piyango Süper Loto sonucu sorgulama ekranı...

Son dakika: 20 Mart Süper Loto sonuçları 2022 açıklanıyor... Milli Piyango Süper Loto çekilişi sonuç sorgula

20 Mart Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu. Süper Loto'da 1'den 60'a kadar sıralı rakamlardan oluşan toplar bir kürenin içine atılıyor. Küreden belirlenen 6 rakamı, tek bir kolonda bilen talihliler büyük ikramiyeyi almaya hak kazanıyor. Milli Piyango İdaresi (MPİ) Süper Loto çekilişlerinin Salı, Perşembe ve Cuma günleri gerçekleştirilmesine karar verdi. 20 Mart 2022 Süper Loto çekilişine dair detaylar haberimizde.

20 MART SÜPER LOTO SONUÇLARI 2022

Süper Loto çekiliş sonuçları henüz açıklanmadı. Süper Loto sonuçları açıklandığında haberimizde yer alacak.

SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULA

SÜPER LOTO OYUNU NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

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