Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Antalya'da korkutucu anlar! 200 işçinin kaldığı konteynerde yangın çıktı! - Haberler
ABONE OL

Antalya'da 200 işçinin kaldığı konteyner alev alev yandı

Antalya'da şehir hastanesi inşaatında 200 işçinin kaldığı konteyner yandı. Olayda can kaybı olmazken konteyner kullanılamaz hale geldi

Son dakika: Antalya'da korkutucu anlar! 200 işçinin kaldığı konteynerde yangın çıktı! - Haberler
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
DHA

Antalya'da yapımı devam eden şehir hastanesinde yaklaşık 200 işçinin kaldığı konteyner yandı.

DHA'nın haberine göre yangında can kaybı olmazken, işçilerin konaklamak için kaldığı konteyner kullanılamaz hale geldi.

Olay, saat 13.00 sıralarında Antalya Şehir Hastanesi'nin yapımında çalışan işçilerin konaklaması için yapılan konteynerde meydana geldi. 200 kişinin kaldığı konteynerden duman ve alevlerin yükseldiğini gören işçiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

KISA SÜRE SONRA SÖNDÜRÜLDÜ

İhbarla adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, işçilerin de ekiplere yardım ettiği görüldü. Yangın dolayısıyla diğer konteynerde kalan işçiler alandan tahliye edildi.

İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, işçiler dumandan etkilenenlere ayran verdi. Yangında yaralanan ve can kaybı olmazken, yaklaşık 200 işçinin kaldığı konteyner ise kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni itfaiye ve polis ekiplerinin yapacağı çalışmayla belirlenecek.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

"Havale ile göndereceğim" dedi, 81 koyunla kaçtı
GÜNDEM "Havale ile göndereceğim" dedi, 81 koyunla kaçtı
3 milyon liralık dolandırıcılığa "Turnusol" operasyonu
GÜNDEM 3 milyon liralık dolandırıcılığa "Turnusol" ...
Eski sevgili cinayeti kan dondurdu! Eski kız arkadaşı ormanlık alana attı ve... - En son haberler
GÜNDEM Öldürdüğü eski sevgilisini babasıyla birlikte ormana ...
MHP'li Yıldırım'ın ağabeyi hayatını kaybetti
GÜNDEM MHP'li Yıldırım'ın ağabeyi hayatını kaybetti
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan son dakika açıklaması: Yüzde 1 kârla depremzedelere konut... - Haberler
GÜNDEM Kılıçdaroğlu'ndan depremzedeler için konut açıklaması
Son dakika: Elazığ'da meydana gelen 4.9'luk depremle ilgili açıklama
GÜNDEM Elazığ'da meydana gelen 4.9'luk depremle ilgili ...
Amasra'daki faciada son durum! Yöneticilere 1080'er yıl istendi! - En son haberler
GÜNDEM Amasra'daki faciada yöneticilere 1080'er yıl istendi!
7 kişilik aile sobadan zehirlendi; 2'sinin el ve ayakları da yandı
GÜNDEM 7 kişilik aile sobadan zehirlendi!
Trabzon'da Gürcistan uyruklu kişi silahlı saldırıda öldü - Güncel son haberler
GÜNDEM Gürcistan uyruklu kişi silahlı saldırıda öldü
Tomruk yüklenirken kamyondan düşen genç öldü
GÜNDEM Tomruk yüklenirken kamyondan düşen genç öldü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.