YKS sonuçları açıklandı. Ortaöğretim öğrencilerinin yükseköğretim programlarına geçiş yapabilmeleri için gerçekleştirilen Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YKS) 30 Haziran-01 Temmuz'da uygulanmıştı. Üniversite hayali kuran milyonlarca öğrenci sınav sonrası sonuçlar için bekleyişini sürdürüyordu. Merakla beklenen sonuçlar ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden erişime açıldı. Şimdi sıra tercihlerde. Peki, üniversite tercihleri ne zaman başlayacak? AYT TYT sonuçları nasıl görüntülenir? İşte YKS sonuçları ve üniversite tercihleri ile ilgili tüm detaylar...

2018 YKS SONUÇLARI SORGULAMA

2018 YKS sonuçları açıklandı. Adaylar sonuçlarına, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr/ internet adresi üzerinden T.C. Kimlik numaraları ve şifrelerini girerek erişebilecek.

YKS SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

YKS'nin TYT oturumuna 2 milyon 381 bin 412 aday başvurdu bunlardan 2 milyon 260 bin 273'ünün sınavı geçerli sayıldı. AYT oturumuna 2 milyon 19 bin 564 aday başvururken bunlardan 1 milyon 877 bin 568'inin sınavı geçerli sayıldı. YDT oturumuna ise başvuru yapan 131 bin 423 adaydan 109 bin 593'ünün sınavı geçerli sayıldı.

YDT'DE BİR SORUNUN DOĞRU CEVAP ŞIKKI DEĞİŞTİRİLDİ

ÖSYM tarafından yapılan duyuruda, 01 Temmuz 2018 tarihinde gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın Yabancı Dil oturumunun İngilizce Testi’nde (2018-YKS YDT) yer alan 41 numaralı soru için doğru cevap olarak ilan edilen “C” olarak girilmiş doğru cevabının “D” olarak düzeltildiği bildirildi.

ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuzda tercih süresi 7-14 Ağustos 2018 olarak belirtildi.

Adaylar, 2018-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzuna tercih süresi içinde ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebilecekler.

Adaylar tercihlerini , T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile tercih süresi içinde ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapacaklar ve tercihlerini, internet üzerinden elektronik ortamda göndererek tercih bildirimini tamamlayacaklar.

TERCİHLER NASIL YAPILACAK?

Adaylar puanlarını ve mezun oldukları okul türlerini göz önünde tutarak hangi tablolardan tercih yapabileceklerini belirleyecekler. Adaylar, sadece tercih yapabilecekleri tablolardan olmak koşuluyla girmek istedikleri yükseköğretim programlarını saptayacaklar, bu programların kodları ve adları ile bağlı oldukları üniversite ve fakülte/yüksekokul adlarını tercih sırasına göre yazacaklar. Adayların, yükseköğretim programları arasından tercih yapmaya başlamadan önce, yayımlanan kılavuzdaki tabloların hangilerindeki programlardan tercih yapma haklarının bulunduğunu belirlemeleri gerekir.

Tablo 3'te yer alan ön lisans programlarını, 2018-TYT ’de 150 ve üzeri puan alanlar tercihleri arasında gösterebilecekler.

Tablo 4'te yer alan yükseköğretim programlarını, 2018-AYT/YDT’ de ilgili puan türünde 180 ve daha fazla puan alan adaylar tercihleri arasında gösterebilecekler.

Tercih alanlarının tamamının doldurulması zorunlu değildir. Örneğin, bir aday tercih bildiriminde yalnızca dört programı göstermek istiyorsa ve bunlardan herhan gibirine giremediği takdirde başka bir yerde okumak istemiyorsa, sadece bu dört programı yazabilecek.

2018-YKS sonuç bilgilerinde her adayın hesaplanan yerleştirme puanlarına ilişkin başarı sıraları yer alacak.

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