Emekli maaş zammı milyonlarca emekli tarafından yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte merak edilip araştırılıyor. Peki, 2021'de emekli maaş zammı ne kadar olacak? Hemen belirtelim ki 6 aylık enflasyon oranına göre Ocak ayı itibariyle zam yapılacak. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç Kasım ayı enflasyon rakamının açıklanmasının ardından tahminlerini yazdı. İşte, 2021 emekli maaş zammı tahminleri...

EMELİ MAAŞ ZAMMI BELLİ OLDU MU?

2021 emekli zammı henüz belli olmadı. Bilindiği üzere emeklilere yeni yılda enflasyon oranında zam yapılacak.

İşçi emekli aylıklarına her yıl ocak ve temmuz aylarında bir önceki altı aylık dönemdeki enflasyon oranı kadar zam yapılmaktadır. Memur emeklilerinin aylıklarının ise toplu sözleşmedeki oran ve enflasyon farkı hesaplanarak artırılmakta.