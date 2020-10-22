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Son dakika! 2025 itibarıyla 'tüm işlerin yarısını makineler yapacak' - Haber

Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) yayımladığı rapordaki tahmine göre, 2025 itibarıyla, tüm iş yerlerindeki görevlerin yarısı makineler tarafından yapılacak ve bu durum büyük ihtimalle eşitsizliği daha da derinleştirecek.

WEF "robot devriminin" dünya genelinde 97 milyon istihdam yaratacağını, ancak en az bir o kadar istihdamı da yok edip, bazı toplulukları risk altına sokacağını belirtti.

WEF'e göre veri işleme ya da işletme alanındaki rutin ya da elle yapılan işler, en büyük otomasyon tehlikesi altında.

Ancak WEF, bakım, büyük veri ve yeşil ekonomi alanlarında yeni istihdam alanlarının ortaya çıkacağını da söylüyor.

Kuruluşun araştırması, dünya genelinde 8 milyon kişiyi istihdam eden dünyanın en büyük 300 şirketi incelenerek yapıldı.

İşverenlerin yüzde 50'si, şirketlerindeki bazı rollerde otomasyonun hızlanmasını beklediklerini söylerken, yüzde 43'ü teknolojinin istihdam kayıplarına yol açacağını düşündüklerini vuruluyor.

WEF, şirketler maliyet düşürme ve yeni çalışma yöntemlerine adapte olurken, koronavirüs salgının da yeni teknolojilerin kullanımının hızlandığını söylüyor.

Ancak kuruluş, işçilerin "hızlanan otomasyon ve Covid-19 durgunluğunun etkisiyle" çifte tehdit altında kaldıklarını vurguluyor.

WEF Genel Müdürü Saadia Zahidi "Bunlar istihdam piyasalarındaki mevcut eşitsizliği derinleştirdi ve 2007-2008 küresel mali krizinden bu yana istihdamda elde edilen kazanımları geriye çevirdi. Bu çifte sorun senaryosu bu zorlu dönemde işçilerin önüne bir engel daha çıkarıyor. Bu değişikliği proaktif bir şekilde yönetmek için fırsat penceresi hızla kapanıyor" dedi.

'Talepte artış'

WEF şu anda, iş yerlerindeki bütün görevlerin üçte birini makinelerin, geriye kalanları ise insanların yaptığını, ancak 2025'ten sonra bu tablonun değişeceğini söyledi.

WEF'e göre danışmanlık, karar verme, muhakeme, iletişim ve etkileşim gibi insani becerilere dayalı mesleklere talep artacak. Yeşil ekonomi, ve mühendislik ya da bulut sistemleri gibi yeni alanlardaki boşlukların doldurulmasına yönelik talepte ise yükselme olacak.

Ancak kuruluş, rutin ya da elle yapılan milyonlarca işin yerini teknolojinin alacağını ve bu durumdan en az ücret alan, en az kalifiye çalışanların etkileneceğini belirtti.

WEF, değişimle başa çıkılabilmesi için milyonlarca kişiye yeni beceriler kazandırılması ve işlerini kaybedenler için hükümetlerin "daha güçlü güvenlik ağları" kurması gerektiğini de vurguladı.