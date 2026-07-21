Son dakika: 2026 YKS sonuçları açıklandı!
Üniversite Sınavı 2026 YKS sonuçları ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sayfası (AİS) üzerinden açıklandı. Adaylar Temel Yetenek Testi (TYT) Alan Yetenek Testi (AYT) ve Yabancı Dil Seviye Tespit Testi (YDT) olmak üzere üç oturumdan oluşan YKS'nin tüm oturumlarına ait sonuçlara ÖSYM AİS e-Devlet uzantısı üzerinden TC Kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleri ile giriş yaparak sorgulayabilecekler. İşte Üniversite Sınavı 2026 YKS sonuçları ÖSYM AİS e-Devlet sorgulama ekranı...
Üniversite Sınavı 2026 YKS sonuçları ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sayfası AİS üzerinden erişime açıldı. Sonuçların açıklanmasının ardından sınava giren adaylar merak içerisinde sonuçların nasıl sorgulanacağını ve ÖSYM AİS e-Devlet giriş ekranını araştırıyor. Temel Yetenek Testi (TYT) Alan Yetenek Testi (AYT) ve Yabancı Dil Seviye Tespit Testi (YDT) olmak üzere üç oturumdan oluşan YKS sonuçlarıyla ilgili ayrıntılara haberimizden ulabilirsiniz. İşte YKS ( TYT - AYT - YDT ) sonuç sorgulama ekranı ve adım adım YKS sonuç sorgulama formülü...
4 ADIMDA YKS SONUÇLARI SORGULAMA
1. Resmi Sayfaya Giriş Yap: İnternet tarayıcından ÖSYM'nin sonuç açıklama platformu olan sonuc.osym.gov.tr adresine git.
2. İlgili Sınavı Seç: Ana sayfada listelenen sonuçlar arasından "2026-YKS Sonuçları" başlığına tıkla.
3. Kimlik Bilgilerini Gir: Açılan ekranda senden istenen T.C. Kimlik Numarası ve ÖSYM Aday Şifresi bilgilerini doğru bir şekilde doldur. (Eğer ÖSYM şifreni hatırlamıyorsan, e-Devlet kapısı üzerinden giriş seçeneğini de kullanabilirsin).
4. Sonuç Belgeni Görüntüle: Bilgilerini girdikten sonra "Gönder" veya "Giriş" butonuna basarak YKS TYT AYT ve YDT puanlarının, başarı sıralamalarının yer aldığı sonuç belgene ulaşabilirsin.
YKS 2026 TERCİHLERİ BAŞLAMA TARİHİ
ÖSYM tarafından tercih sürecine ilişkin resmi takvim henüz açıklanmış değil. Ancak önceki yıllardaki uygulamalar dikkate alındığında, üniversite tercih döneminin genellikle Temmuz ayının son günleri ya da Ağustos ayının ilk haftasında başladığı görülüyor. Bu doğrultuda, 2026 yılı için de sistemin yaklaşık 1 Ağustos civarında erişime açılması ve adaylara tercihlerini tamamlamaları için ortalama 10 gün süre verilmesi bekleniyor.
YKS 2026 TABAN PUANLARI
Önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da YKS taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanlar güncellenmiş veriler doğrultusunda şekilleniyor. 2026 yılına ait en düşük ve en yüksek puan aralıkları ise yerleştirme sürecinin tamamlanmasının ardından kamuoyuyla paylaşılacak.
220-250 PUAN İLE YERLEŞİLEBİLECEK BÖLÜMLER
Bu puan aralığında adaylar, ön lisans programlarının yanı sıra bazı lisans bölümlerini de tercih listelerine ekleyebilir. Özellikle açıköğretim programları ve bazı düşük taban puanla öğrenci alan lisans bölümleri bu aralıkta değerlendirilebilir.
2 Yıllık (Ön Lisans) Bölümleri:
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Radyoloji)
Ameliyathane Hizmetleri
Gıda Teknolojisi
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi
4 Yıllık (Lisans) Bölümleri:
İlahiyat (Açıköğretim)
İşletme (Açıköğretim)
İktisat (Açıköğretim)
Kamu Yönetimi (Açıköğretim)
280-300 PUAN İLE YERLEŞİLEBİLECEK BÖLÜMLER
Bu puan aralığında tercih edilebilecek 4 yıllık bölümler
Bu puan aralığına sahip adaylar, devlet üniversiteleri ve bazı vakıf üniversitelerinde farklı lisans programlarını tercih edebilir. Bölümlerin taban puanları; üniversitenin kontenjanına, başarı sıralamasına ve burs oranlarına göre değişiklik gösterebilir.
Psikoloji (Vakıf üniversitelerinde %75 burslu seçenekler)
Sınıf Öğretmenliği (Bazı şehirlerdeki devlet üniversiteleri)
İngiliz Dili ve Edebiyatı
Felsefe
Mimarlık (Vakıf üniversitelerinde %50 burslu seçenekler)
Bilgisayar Mühendisliği (Açıköğretim veya bazı vakıf üniversitelerinde burslu seçenekler)
Gastronomi ve Mutfak Sanatları
300 ÜSTÜ PUAN İLE YERLEŞİLEBİLECEK BÖLÜMLER
Bu puan aralığında tercih edilebilecek 4 yıllık bölümler
Bu puan seviyesine sahip adaylar, devlet üniversitelerinde ve bazı yüksek kontenjanlı programlarda çeşitli lisans bölümlerini tercih edebilir. Tercih sürecinde bölümlerin taban puanları, başarı sıralamaları ve üniversitelerin kontenjan bilgileri mutlaka dikkate alınmalıdır.
Psikoloji (Devlet üniversiteleri)
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (PDR)
Hemşirelik (Devlet üniversiteleri)
İngilizce Öğretmenliği
Beslenme ve Diyetetik
Sınıf Öğretmenliği (Daha yüksek başarı sıralaması isteyen programlar)
Bilgisayar Mühendisliği (Orta düzeydeki üniversiteler)