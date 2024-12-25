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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: 21 terörist etkisiz hale getirildi!

        21 terörist etkisiz hale getirildi!

        Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde saldırı hazırlığı yapan 20 PKK/YPG'li teröristi ve Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit bölgesinde tespit edilen 1 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi" denildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.12.2024 - 11:54 Güncelleme: 25.12.2024 - 11:56
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        21 terörist etkisiz hale getirildi!
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