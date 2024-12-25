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        Haberler Gündem Güvenlik 22 ilde DEAŞ operasyonu: 182 yakalama

        22 ilde DEAŞ operasyonu: 182 yakalama

        22 ilde son 3 haftada düzenlenen DEAŞ operasyonlarında 182 şüpheli yakalandı. Bunların 43'ü tutuklandı, 24'ü için adli kontrol kararı verildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.12.2024 - 08:07 Güncelleme: 25.12.2024 - 08:21
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        22 ilde DEAŞ operasyonu: 182 yakalama
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        22 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik son 3 hafta içinde jandarma tarafından düzenlenen "GÜRZ-31-32-33" operasyonlarında 182 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden; 43’ü tutuklandı, 24’ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre; Adana, Antalya, Aydın, Burdur, Bursa, Bolu, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kırklareli, Kırıkkale, Kırşehir, Mersin, İstanbul, İzmir, Samsun, Şanlıurfa, Trabzon ve Yozgat olmak üzere 22 ilde son 3 hafta içinde DEAŞ'a yönelik "Gürz-31-32-33" operasyonları düzenlendi.

        Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda, İl Jandarma Komutanlıklarınca düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; terör örgütüne üye olmak, terör örgütüne yardım ve yataklık etmek, terör örgütüne finans sağlamak ve sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yapmak suçları işledikleri tespit edildi.

        Operasyonlarda 182 şüpheli yakalanırken 43'ü tutuklandı, 24'ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer şüphelilerin ise işlemleri devam ediyor. Ayrıca, operasyonlar sonucu çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

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