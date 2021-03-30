İHA

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde geçen haftalarda koronavirüse yakalanan 22 yaşındaki Hasan Çoban, yaşam mücadelesi verdiği Balıkesir Şehir Hastanesinde hayata gözlerini yumdu.

Kronik rahatsızlığı bulunduğu öğrenilen Hasan Çoban'ın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi. Genç yaşta hayatını kaybeden Çoban'ın ailesi ve yakınları büyük üzüntü yaşarken, ölüm haberi ilçeyi de sarstı. 22 yaşındaki Hasan'dan geriye ise sevdalısı olduğu Fenerbahçe takımının forması ile çektirdiği fotoğrafları kaldı.

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