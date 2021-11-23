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Haberler Gündem 3. Sayfa ŞÜPHELİ ÖLÜM! Son dakika: 22 yaşındaki Minel otelde ölü bulundu - Haberler
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Korkunç olay! 22 yaşındaki Minel, otelde ölü bulundu

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde Minel Y. (22), kaldığı otelin odasında ölü bulundu. Kolu seruma takılı Minel Y.'nin şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı

ŞÜPHELİ ÖLÜM! Son dakika: 22 yaşındaki Minel otelde ölü bulundu - Haberler
22 yaşındaki Minel'in şüpheli ölümü!
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DHA

Olay, öğle saatlerinde butik bir otelde meydana geldi. Otelde konaklayan Minel Y., şüphe üzerine odasına girilince işletme tarafından yatağında hareketsiz bulundu.

DHA'nın haberine göre, haber verilmesi üzerine sağlık ve jandarma ekipleri otele geldi. Sağlık ekibi, yaptığı kontrolde, Minel Y.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Jandarma ekipleri de Minel Y.'nin, 2 gün önce otele tek gelip, giriş yaptığını saptadı. Sapanca Devlet Hastanesi morguna götürülen Minel Y.'nin kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Sakarya Korucuk Otopsi Merkezi'nde otopsi yapılacak. Şüpheli ölüm ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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