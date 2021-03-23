Altın fiyatları ne kadar? Sorusu yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe gram altın fiyatı 435,40 liradan cumhuriyet altını ise 2.825,34 liradan işlem görüyor. Altın uzmanları, fiyatların kısa sürede dengeleneceğini, yatırımcıların temkinli davranması gerektiğini söyledi. İşte 23 Mart çeyrek altın gram altın fiyatları...