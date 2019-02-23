SON DAKİKA | 23 Şubat Altın fiyatları düşüşte! Çeyrek altın, gram altın fiyatları ne kadar?

23 Şubat Altın fiyatları düşüşte! Altın fiyatları yatırımcılar tarafından haftasonu merakla takip ediliyor. Güncel piyasalarda gram altının fiyatı yüzde 0,35 düşüşle 227,25 liradan, çeyrek altın ise 371,55 liradan işlem görüyor. Pekii gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar? İşte, 23 Şubat Cumartesi altın fiyatları