2 yıl önce telefon tamircisi Uğurcan Şeker ile evlenen Yaren Şeker, 2 Mayıs 2022’de eşiyle büyük bir tartışma yaşadı. Tartışma sonucu eşinden darp gördüğü ve komşularının ihbarı üzerine polisin geldiğini anlatan Yaren, polis kocasını gözaltına aldığında, kayınvalidesi Zeynep Şeker’in kendisini balkondan ittiğini iddia etti. Kızının düştüğünü öğrendikten sonra damadı ve dünüründen şüphelenmediğini söyleyen Yaren’in annesi Gönül, balkondan düştükten sonra bitkisel hayatta giren Yaren’e 11 ay tek başına baktığını, olaydan sonra kimsenin gelmediğini kaydetti. Yaren uyandıktan sonra gerçekleri öğrenen anne Gönül ve Yaren adaletin yerini bulması için Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme’ye başvurdu.

Yaren ve Gönül’ün iddialarının ardından canlı yayına bağlanan Uğurcan’ın yeğeni Zeynep babaannesini savundu, “Yaren ve Gönül’ün anlattıklarının %80’i yalan” dedi. Zeynep düştüğü sırada babaannesinin polislerle birlikte aşağıya indiğini savunan Zeynep, Yaren’i ziyaret etmelerine annesi Gönül’ün izin vermediğini ileri sürdü. Yaren’in kocası Uğurcan da yayına bağlandı ve kayınvalidesiyle ilgili şok edici ithamlarda bulundu. Her şeyin kayınvalidesi Gönül’ün iftirası olduğunu söyleyen Uğurcan, karısını dövdüğü iddialarını da yalanladı.

Yaren ve kocası Uğurcan’ın büyük yüzleşmesi Show TV’de yayınlanan Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme’de hafta içi her gün saat 15.00’te olacak.