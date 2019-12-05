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Son dakika... 24 ton etil alkol ele geçirildi!

Ankara'da yılbaşı öncesinde piyasaya sürülmek üzere sahte içki üretilen bir depoya polis ekiplerince operasyon düzenlendi. Operasyonda sahte içki üretiminde kullanılan çok sayıda malzeme ile 24 ton etil alkol ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı

sahte içki operasyonu
AA

Başkent'te bir depoya düzenlenen baskında, sahte içki üretiminde kullanılan 24 ton etil alkol ile çok sayıda malzeme ele geçirildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Yenimahalle ilçesinde ''merdiven altı'' diye tabir edilen bir depoda hijyenik olmayan koşullarda sahte içki üretildiğini tespit etti.

YILBAŞINDA PİYASAYA SÜRÜLECEKTİ

AA'da yer alan habere göre depoya yapılan baskında, sahte içki üretiminde kullanılan çok sayıda malzeme ile 24 ton etil alkol ele geçirildi. Plastik su depoları içinde bulunan etil alkol ile diğer malzemelerin, yılbaşı öncesi piyasaya sürülmek üzere sahte içki üretiminde kullanıldığı belirlendi.

İKİ ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda gözaltına alınan B.Ç. ve Ö.A'nın, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

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