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Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY),takipsizlikle sonuçlanan 25 Aralık soruşturmasında usulsüzlükler yaptıkları ve şüphelilere kumpas kurarak darbeye teşebbüs ettikleri iddiasıyla terör örgütü elebaşı firari Fetullah Gülen, ABD'deki Hakan Atilla davasında tanıklık yapan Hüseyin Korkmaz ile eski Emniyet Müdürü Yakub Saygılı'nın da aralarında bulunduğu 13'ü tutuklu 71 sanığın yargılandığı davada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, 59 sanığın "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını istedi.
İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşındaki salonda yapılan duruşmaya 11'i tutuklu 13 sanık ve avukatları katıldı.
Duruşmada ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, oğlu Necmettin Bilal Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, MİT Başkanı Hakan Fidan ve eski Başbakanlardan Ahmet Davutoğlu ile aralarında iş adamlarının da bulunduğu müşteki-müdahilleri de avukatları temsil etti.
Duruşmada 247 sayfalık esas hakkındaki mütalaasını okuyan Cumhuriyet Savcısı Ramazan Gökçe, aralarında eski emniyet müdürleri Yakub Saygılı, Kazım Aksoy, Yasin Topçu ve Mahir Çakallı'nın da bulunduğu 59 sanığın "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.
Sanıklar Yakub Saygılı, Kazım Aksoy, Yasin Topçu'nun "silahlı terör örgütü yöneticisi olma" suçundan 15 yıldan 22 yıl altışar aya kadar hapis cezasına mahkum edilmesini talep eden Gökçe, 54 sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl altışar aydan 15'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını öngördü.
Cumhuriyet savcısı Gökçe, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, ABD'deki Hakan Atilla davasında tanıklık yapan Hüseyin Korkmaz, eski Emniyet Müdürü Hamza Tosun ile Sinan Dursun, Engin Filiz ve Sinan Sağyalavaç'ın dosyasının tefrik edilmesini, haklarındaki yakalama kararlarının devamını istedi.
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