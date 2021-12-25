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Haberler Sağlık Son dakika: 25 Aralık Korona tablosu açıklanıyor! Koronavirüs vaka sayısı kaç
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25 Aralık Korona tablosu açıklanıyor! Koronavirüs vaka sayısı kaç?

Koronavirüs salgınında son dakika gelişmeleri devam ediyor. Yurt genelindeki milyonlarca vatandaşımızı yakından ilgilendiren konuya ilişkin merak edilen tüm bilgileri bir araya getirdik.

Son dakika: 25 Aralık Korona tablosu açıklanıyor! Koronavirüs vaka sayısı kaç

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaşıyor...

25 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

25 Aralık vaka sayısı açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacak...

24 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 356 bin 106 Kovid-19 testi yapıldı, 18 bin 910 kişinin testi pozitif çıktı, 133 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 20 bin 351 oldu.

18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 82,75, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 91,47 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 127 milyon 994 bin 715 doza yükseldi.

18 yaş ve üstü nüfusta en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il, Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

BAKAN KOCA'DAN 'HATIRLATMA DOZU' UYARISI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Doğru. Salgını gündemden çıkarmalıyız. Bunun mümkün olduğuna kuşku yok. Vefat ve vaka sayılarında son haftalarda kontrollü seyir devam ediyor. Toplumun genel eğilimi de salgın psikolojisinden uzaklaşma yönünde. Ama: Hatırlatma dozlarını yaptırmazsak yorucu gündeme dönebiliriz."

İLLERE GÖRE HAFTALIK VAKA SAYISI

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En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

"BİLİM DÜNYAMIZ İÇİN HEYECAN VERİCİ OLMUŞTU"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dün seri üretimine geçilen yerli aşı TURKOVAC'tan, araştırma aşamalarında elde edilen sonuçlar bilim dünyamız için heyecan verici olmuştu. Aşı için TURKOVAC'ı bekleyenlere, devam dozları için TURKOVAC'ı seçeceklere duyurmak istiyoruz, bu mücadeleyi kendi aşınızla vereceksiniz." ifadelerini kullandı.

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