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Son dakika: 26 Ekim İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler ne? İSKİ İstanbul su kesintileri

İstanbulluların gündeminde hızla azalan İstanbul barajlarının doluluk oranları ve İstanbul su kesintileri var. İSKİ, 26 Ekim 2021 tarihinde İstanbul'da su kesintisi yaşanacak olan ilçeleri ve mahalleleri İstanbullularla paylaştı. İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 26 Ekim Salı İSKİ su kesintisi duyuruları

Son dakika: 26 Ekim İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler ne? İSKİ İstanbul su kesintileri

İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında yaşanacak su kesintileri ile İstanbul barajlarının doluluk oranları İstanbulluların gündeminde. Hava sıcaklıklarının hızla yükselmesiyle İstanbul barajlarının doluluk oranları düşmeye başladı. 26 Ekim 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İşte 26 Ekim 2021 İSKİ su kesintisi

26 EKİM İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti
İlçe : Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler : Taşoluk Mah,Mfevzi Çakmak Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 26.10.2021 09:58
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.10.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : Güngören
Etkilenen Mahalleler : Sanayi Mah,Tozkoparan Mah,Gençosman Mah,Mehmet Nesih Özmen Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 26.10.2021 10:42
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.10.2021 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : Kadıköy
Etkilenen Mahalleler : Hasanpaşa Mah,Acıbadem Mah
Arıza Sebebi : 200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 26.10.2021 10:34
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.10.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : Çatalca
Etkilenen Mahalleler : Bahşayiş Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 26.10.2021 10:48
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.10.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : Ümraniye
Etkilenen Mahalleler : Site Mah,Finanskent Mah,Armağan Evler Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 26.10.2021 10:40
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.10.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.


26 EKİM İSTANBUL BARAJLARININ DOLULUK ORANI (GÜNCEL)

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