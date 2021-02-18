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HaberlerGündem3. SayfaSON DAKİKA: 3 kardeşi uyandırmaya gelen anneye şok!
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Aynı yataktaki çocuklarını uyandırmaya gelen anneye şok!

Suriye’deki iç savaştan kaçarak 7 yıl önce ailesiyle Halep’ten Türkiye'ye gelen Nura Gasibe, sabah çocuklarını uyandırırken hayatının şokunu yaşadı. 3 kardeşi ile aynı yatağı paylaşan 3 aylık bebek Abdülselam, kardeşinin altında kalıp boğularak hayatını kaybetti

SON DAKİKA: 3 kardeşi uyandırmaya gelen anneye şok!
3 kardeşi uyandırmaya gelen anneye şok!
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İHA

Adana’da 3 aylık bebek uyurken aynı yatağı paylaştığı 2 yaşındaki kardeşinin altında kalıp boğularak hayatını kaybetti.


Korkunç olay, merkez Yüreğir ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Suriye’deki iç savaştan kaçarak 7 yıl önce Halep’ten Türkiye’ye gelen Gasibe ailesi Adana’ya yerleşti. Anne Nura Gasibe çocukları 3 aylık Abdülselam, 2 yaşındaki Selim Gasibe ve 4 yaşındaki Ahmet Gasibe ile birlikte yattı.

Yer yatağında yan yana yattıkları için gece uyurken Selim Gasibe 3 aylık kardeşinin üzerine geldi. Anne, sabah kalktığında kardeşinin üzerinde uyuyan Selim Gasibe'yi kaldırdı. Ancak 3 aylık bebeğinin nefessiz kaldığını fark edince ambulans çağırdı. Olay yerine gelen ekipler, bebeği Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak bebeğin nefes alamadığı için boğularak hayatını kaybettiği anlaşıldı.

Polis olayla ilgili anne ve babanın ifadesini aldı. Kazara da olsa kardeşinin ölümüne neden olan çocuk, yasa gereği yaşı 12’den küçük olduğu için gözaltına alınmadı. Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan bebek, otopsinin ardından ailesi tarafından toprağa verildi.

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