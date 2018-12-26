Sivas'ta etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yarın il genelinde ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Müdürlüğünün hava tahmin raporlarında bildirilen meteorolojik veriler doğrultusunda gün boyu aralıklarla kar yağışının devam edeceği ve kuvvetli buzlanma-don olayı beklendiği belirtildi.

Bu nedenle öğrencilerin sağlığı ve ulaşım güvenliği için il merkezi ve ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ile diğer kamu, kurum kuruluşlarına ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarında yarın eğitime ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, hamile, engelli, diyaliz hastaları, kalp ve böbrek yetmezliği, kanser ve başka kronik ağır hastalığı bulunan kamu personelinin de izinli sayılacağı da aktarıldı.

AKSARAY'DAN DA TATİL HABERİ

Aksaray'da devam eden kar yağışı, aşırı don ve buzlanma nedeniyle il genelinde okullar tatil edildi.

Aksaray Valisi Ali Mantı, yaptığı yazılı açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle 27 Aralık Perşembe il genelindeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarının tatil edildiğini belirtti.

Vali Mantı, hamile ve engelli kamu personelinin de yarın idari izinli sayılacağını ifade etti.

BİNGÖL'DE TAŞIMALI EĞİTİME ARA

Öte yandan Bingöl Valiliği, “Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Karlıova, Adaklı, Kiğı ve Yedisu ilçelerimizde tüm ilk ve orta dereceli okullarda, il merkezi ve Yayladere ilçelerimizde ise eğitim ve öğretime taşımalı katılan öğrencilerimiz için 27 Aralık 2018 Perşembe günü (1) gün süre ile eğitim ve öğretime ara verilmiştir” denildi.

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