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Altın fiyatları haftasonu ne kadar? sorusu yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Kapalıçarşı'da kapanışta çeyrek altın 362,15 liradan, cumhuriyet altını ise 1.489,00 liradan işlem gördü. Peki, güncel gram altın, çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, 3 Şubat altın fiyatları...