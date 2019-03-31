Son Dakika | 31 Mart Altın fiyatları yükselişte! Güncel çeyrek altın, gram altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları ne kadar? sorusu yatırımcılar tarafından 31 Mart Pazar günü de merakla takip ediliyor. Güncel piyasalarda altın fiyatlarındaki yükseliş devam ederken gram altının fiyatı yüzde 1,02 yükselişle 234,38 liradan, çeyrek altın ise 383,22 liradan işlem görüyor. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar? İşte, 31 Mart güncel altın fiyatları...