Konya merkezli 32 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında 50 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı verildi.



Habertürk'ten Zafer Samancı'nın haberine göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmaları kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde yapılanan FETÖ/PDY mensubu askeri personel ve bu personele mahrem imamlık yaptıkları gerekçesiyle yakalanarak gözaltına alınan şahısların verdiği ifadeler kapsamında, örgütle bağlantılı oldukları tespit edilen 35'i ihraç, 15'i muvazzaf toplam 50 asker hakkında yakalama kararı çıkarıldı.



Harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Konya merkezli 32 ilde önceden belirlenen adreslere sabah saat:05.00 da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.