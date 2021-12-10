Sarı alarmın ardından İzmir'de sağanak esareti! 0:00 / 0:00

AA

Kent genelinde öğle saatlerinde başlayan yağış, Konak ve Karabağlar ilçelerinde olumsuzluklara neden oldu.

AA'da yer alan habere göre, yağış nedeniyle tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda bazı iş yerlerini su bastı. İş yerlerine giren suları vatandaşlar kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı.

TRAFİK FELÇ OLDU

Yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle araçların trafikte zorlukla ilerlediği görüldü.

Kemeraltı Çarşısı'nda 15 yıldır esnaflık yapan Aytaç Karaca, gazetecilere, "Her yıl çarşı bu sorunu çekiyor. Sorun var. Bir çok yere başvurduk ama çözüm bulamadık. Bu su baskınları işimizi de etkiliyor. Her yağmurda çarşıda hayat felç oluyor." dedi.

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