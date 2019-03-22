İstanbul merkezli FETÖ'nün mahrem yargı organlarına yönelik 37 ilde 108'i avukat olmak üzere 126 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, FETÖ terör örgütü yapılanması içinde “yargı organlarına” örgüt üyelerini yerleştiren şüphelilere yönelik operasyon başlatıldı.

108’i halen aktif görevde avukat olan, 8’i ihraç edilen hakim ve savcı adayı olduğu, 1’inin ihraç edilen icra memuru olduğu, 1’inin aktif görevde olan hakim-savcı adayı olduğu, 12’sinin yurtdışı çıkış yasağı bulunmasından dolayı yakalanmasına, 114 kişi için de gözaltı kararı verildi.