Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerSağlık
ABONE OL

SON DAKİKA: 4 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı mı? Türkiye korona vaka sayısı kaç oldu?

Türkiye koronavirüs ile mücadelesini sürdürürken en önemli başlıklardan biri mutasyona uğramış koronavirüs oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Yeni mutasyonların görüldüğü ve vakaların yeniden artışa geçtiği bugünlerde tedbirlerden taviz vermeden mücadelemizi sürdüreceğiz." açıklamasında bulundu. Peki 4 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte son dakika koronavirüs vaka ve vefat sayısı...

SON DAKİKA: 4 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı mı? Türkiye korona vaka sayısı kaç oldu?
AA

Vatandaşlar mutasyonlu koronavirüs nedeniyle vaka hızının artması nedeniyle en güncel koronavirüs vaka tablosunu araştırıyor. En güncel koronavirüs tablosuna göre; Türkiye'de son 24 saatte 148 bin 192 Kovid-19 testi yapıldı, 8 bin 102 kişinin testi pozitif çıktı, 117 kişi yaşamını yitirdi, 8 bin 314 kişinin Kovid-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 387 bin 384'e ulaştı. 4 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte son dakika corona virüs haberleri....

4 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?

4 Şubat koronavirüs tablosu henüz açıklanmadı ancak açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacak.

3 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 148 bin 192 Kovid-19 testi yapıldı, 8 bin 102 kişinin testi pozitif çıktı, 117 kişi hayatını kaybetti. Hasta sayısı 632 olarak açıklandı.

Son 24 saatte 8 bin 314 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 387 bin 384'e yükseldi.

Test sayısı 30 milyon 61 bin 437'ye ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 501 bin 79, vefat sayısı 26 bin 354, ağır hasta sayısı 1523 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,9, yatak doluluk oranı yüzde 45,4, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59,1, ventilatör doluluk oranı yüzde 27,1, ortalama temaslı tespit süresi 6 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak gerçekleşti.

KORONAVİRÜS BİLİM KURULU TOPLANDI

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans aracılığıyla toplandı.

Toplantının ardından yazılı açıklama yapan Bakan Koca, sağlık personelinin ilk doz aşılamalarını takiben 75 yaş üstündekilerin aşılarının yapılmasının sürdüğünü belirterek, "Bugün itibarıyla 2 milyon 400 bin kişinin ilk doz aşıları tamamlandı. İkinci parti aşıların güvenlik testleri tamamlandıktan sonra 65 yaş üstü büyüklerimizin ve aşama aşama ikinci gruba dahil vatandaşlarımızın aşılanmasına geçilecektir. Tedarik planlaması ve aşı programımız planlandığı şekliyle sürmektedir." bilgisini paylaştı.

Koca, mutasyonlu virüsü dikkatle takip ettiklerini ve belli mutasyonlarda bulaşıcılığının daha yüksek olduğu yönünde bulgular bulunduğunu bildirerek, "Ülkemizde mevcut İngiltere mutasyonları dışında iki vatandaşımızda Güney Afrika varyantı, bir vatandaşımızda da Brezilya varyantı ile karşılaşıldı. Bu vatandaşlarımız tedbir kapsamında hastanede izole edilmektedir. Temaslıları da benzer şekilde izole edilmiş durumdadır." ifadelerini kullandı.

BAKAN KOCA UYARDI: DENGELER HASSAS

Bakan Koca, kısıtlayıcı tedbirlerin hayatı zorlaştırdığının farkında oldukları belirtti ve bu yüzden kontrolü elden bırakmadan bazı düzenlemeler yaptıklarına işaret etti.

Okullarda sınırlı şekilde yüz yüze eğitime tekrar başlanması kararını hatırlatan Koca, şöyle devam etti:

"Hareketliliğin daha az olduğu köy okullarında 15 Şubat'tan itibaren yüz yüze eğitime başlanacak. Mart ayında ise ilkokullarımız, 8 ve 12'nci sınıflar ve özel eğitim okullarında salgının seyrine göre kontrollü ve seyreltilmiş şekilde eğitimin başlaması hedeflenmektedir. Sınırlı da olsa artan hareketlilikle beraber doğacak muhtemel risklere karşı sıkı bir takip yapılacaktır. Elde edilecek bulgular sonraki adımlarımızın belirleyicisi olacaktır."

Koca, son günlerde ülkedeki vaka sayısının yeniden artışa geçmesinin daha fazla dikkatli davranmalarını gerektirdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Yurt içinde kitlesel harekete yol açacak, bir araya gelmeleri, toplanmaları sağlayacak her türlü düzenlemeden kaçınmak zorundayız. Yükseköğretim kurumlarımızda yüz yüze eğitimin mevcut şartları dışında önemli bir hareketliliğe de sebep olabileceği unutulmamalıdır. Bu konuda yapılan değerlendirmelerde gerek vaka sayılarının artış eğilimini gerekse hareketliliğin sebep olabileceği riskler dikkate alınarak karar alınmalıdır.

Tedbirlerle elde ettiğimiz kontrol, başarılı bir aşılama takvimi yürütmemize de fırsat vermektedir. Uzayan kısıtlama sürelerinin toplum hayatında yol açtığı güçlüklere rağmen, elde ettiğimiz bu fırsatı yitirmeye tahammülümüz yoktur. Eski normallerimize dönebilmemiz, bu tedbirlere daha sıkı uyabilmemizle mümkündür."

BAKAN KOCA'DAN MUTASYONLU KORONAVİRÜS AÇIKLAMASI

Koca, Twitter'dan da "Ülkemizdeki İngiltere mutasyonu 196 oldu. İki Güney Afrika, bir de Brezilya varyantı ile karşılaşıldı." bilgisini paylaştı ve "Yeni mutasyonların görüldüğü ve vakaların yeniden artışa geçtiği bugünlerde tedbirlerden taviz vermeden mücadelemizi sürdüreceğiz. Vaka sayısının yeniden artışa geçmesi daha fazla dikkatli davranmamızı gerektirmektedir. Hareketliliği artıracak, bir araya gelmeleri, toplanmaları sağlayacak her türlü ortamdan uzak duralım. Kapalı ve kalabalık yerlerden özellikle kaçınalım." ifadelerini kullandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, sosyal mesafeye dikkat etmeyen 4, karantinayı ihlal eden 3, maske takmayan 104, yasaklanan yerlerde sigara içen 21 ve sokağa çıkma yasağına uymayan 112 kişiye para cezası uygulandığını duyurdu.

Samsun İlkadım Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Bürosu ekipleri ise Saitbey Mahallesi Bağdat Caddesi'nde bir kahvehaneye yaptıkları baskında Kovid-19 tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 17 kişiye 36 bin lira ceza uyguladı.

Balıkesir'in İvrindi ilçesindeki iki mahalle ile Adıyaman'daki 28 evde karantina uygulaması başlatıldı.

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Vakaların üçte birini önlemek mümkün! - Haberler
SAĞLIKVakaların üçte birini önlemek mümkün!
KRİTİK UYARI! Dünyada ikinci ölüm nedeni! - Haberler
SAĞLIKDünyada ikinci ölüm nedeni!
DAĞITILIYOR| Son dakika: Hastanelere mutasyon tespit kiti dağıtılıyor - Haberler
SAĞLIKBakanlık hastanelere mutasyon tespit kiti dağıtmaya ...
O ünlülere TEB'den açık mektup
SAĞLIKO ünlülere açık mektup
Mutasyon alarmı! Son dakika: Mutasyonlu viürs olan il sayısı arttı
SAĞLIK23 ilde mutasyonlu virüs görüldü!
Sinovac aşısı İngiltere kökenli mutant virüsü etkisiz hale getirdi - Haberler
SAĞLIKCoronavac mutant virüse karşı da etkili
Corona virüs belirtileri nelerdir? Koronavirüs ilk gün belirtileri nasıl başlar? Gün gün koronavirüs
SAĞLIKCorona virüs belirtileri nelerdir?
3 ay ömür biçilmişti, kanseri işte böyle yendi... - Haberler
SAĞLIK3 ay ömür biçilmişti, kanseri böyle yendi...
Mutasyonlu virüs belirtileri neler? Mutasyonlu virüs hangi illerde?
SAĞLIKMutant virüsle ilgili merak edilenler
Aşılama takviminde kanser hastaları için öncelik çağrısı! - Haberler
SAĞLIKAşılamada o hastalar için öncelik çağrısı!