41 ilde 257 göçmen kaçakçısı yakalandı
41 ilde son 2 hafta içinde Göçmen Kaçakçılığı Organizatörleri ve Düzensiz Göçmenlere yönelik düzenlenen "Kalkan-28" operasyonlarında; 257 şüpheli göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı, 59'u tutuklandı, 22'si hakkında adli kontrol kararı verildi, diğerlerinin adli işlemleri sürüyor. 2024 yılı içinde Göçmen Kaçakçılığı Organizatörlerine yönelik toplam 6339 operasyon düzenledik. Bu operasyonlar sonrasında; 3924 göçmen kaçakçısı tutuklandı, 1693'üne ise adli kontrol kararı verildi.
Giriş: 08.11.2024 - 08:15 Güncelleme: 08.11.2024 - 08:15
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