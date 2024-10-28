İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "45 ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik düzenlenen 'GÜRZ-23' operasyonlarında 216 şüpheli yakalandı" ifadelerini kullandı.

Yerlikaya şunları söyledi: "Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Antalya, Batman, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Bursa, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tokat, Yozgat ve Yalova’da Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat ve TEM Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri TEM Şube Müdürlüklerince DEAŞ terör örgütüne yönelik GÜRZ-23 operasyonları düzenlendi.