6 Aralık'ta Japonya'nın 200 mil açıklarında kazaya karışan ABD Deniz Piyadeleri uçaklarına yönelik arama kurtarma çalışmaları devam ediyordu.

Daha önce beş askerin kayıp olduğunu belirten ABD donanması, bugün arama çalışmalarının sona erdiğini ve söz konusu beş askerin öldüğünü açıkladı.

Deniz Piyadeleri Komutanlığından yapılan açıklamada, Japonya'nın Iwakuni Deniz Piyadeleri Hava Üssünde konuşlu KC-130 tipi tanker uçağı ile F/A-18 tipi savaş uçağının eğitim uçuşu sırasında çarpıştığı ve uçakların düştüğü belirtilmiş, düşen uçaklardaki askerlerden birinin yaralı halde kurtarıldığı daha önce duyurulmuştu.

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