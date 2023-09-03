Meteoroloji saat verdi! 5 bölgede birden sağanak var Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre bugün Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri dışında 5 bölgede sağanak yağış etkili olacak. Yağışların Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerinde şiddetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Marmara (Çanakkale ve Edirne hariç), İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzey ilçelerinin ise sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin de az bulutlu ve açık geçeceği öngörülüyor.

Yağışların İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Orta Karadeniz ve Doğu Karadeniz kıyıları, Kastamonu, Sinop çevreleri ile Konya'nın kuzey ilçelerinde yer yer kuvvetli olması da bekleniyor.

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ŞİDDETLİ RÜZGARA DİKKAT

Rüzgarın da kuzey kesimlerde kuzeyli, güney kesimlerde güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyıları ile yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

İstanbul Kısmen Güneşli 30° Ankara Yağmurlu 24° İzmir Güneşli 32° Antalya Güneşli 33° Trabzon Sağanak Yağış 27° Bursa Parçalı Bulutlu 27° Adana Güneşli 33° Diyarbakır Güneşli 38° Gaziantep Güneşli 32° Ağrı Güneşli 32°

SEL VE SU BASKINI UYARISI

Yapılan son değerlendirmelere göre; Yağışların İç Anadolu kuzey ve doğusu, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Kastamonu, Sinop, Eskişehir'in güneyi ile Konya'nın kuzey ilçelerinde kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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