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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: 5 evi küle çeviren yangın! | Son dakika haberleri

        Sinop'ta çıkan yangında 5 ev küle döndü

        Sinop'ta bir köyde çıkan yangında 5 ev küle döndü. Feci olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 19.06.2024 - 11:59 Güncelleme: 19.06.2024 - 11:59
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        5 evi küle çeviren yangın!
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        Sinop'un Durağan ilçesi Cevizlibağ köyünde meydana gelen yangında 5 ev küle döndü.

        İHA'da yer alan habere göre Sinop'un Durağan ilçesi Cevizlibağ köyünde bir evde yangın çıktı.

        Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler, diğer evlere sıçradı.

        Ekiplerce müdahale edilen yangın, yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü. Yangın sonucunda 5 ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

        SİNOP VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

        Sinop Valisi Mustafa Özarslan, protokol üyeleri ile birlikte yangının yaşandığı köye giderek incelemede bulundu. Özarslan yaptığı açıklamada, "Durağan ilçemizin Cevizlibağ köyünde yaşayan vatandaşlarımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. İlgili kurumlarımız, hasar, zarar ve hak sahipliğine ilişkin tespit çalışmalarını en kısa zamanda tamamlayacak" dedi.

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        #son dakika
        #Sinop
        #Son dakika haberler
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