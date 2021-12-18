5 gündür eve gitmiyordu! Annesi şoke etti!

Diyarbakır'ın, Yenişehir semti eski Kasaplar Durağı´nda insanı şoke eden bir olay meydana geldi. 5 gündür eve gitmediği öne sürülen kızıyla sokakta karşılaşan kadın, onu götürmek istedi.
KIZ ÇOCUĞU ANNESİNE DİRENDİ
DHA'da yer alan habere göre 15 yaşlarında olduğu tahmin edilen kız çocuğu, annesine direndi.
SAÇINDAN TUTUNCA ÇIĞLIK ATTI
Bunun üzerine anne, kızının saçlarından tutup götürmeye çalıştı.
Kız çocuğu acı içerisinde çığlıklar atınca çevredekiler yardıma koştu.
ANNESİNİN ELİNDEN KAÇIP KURTULDU
Vatandaşlar, anneyi sakinleştirmeye çalıştı. Bu sırada kız, annesinin elinden kurtulup uzaklaştı.
O anlar, kameraya da yansıdı.
ANNENİN İFADESİ ALINDI
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, annenin ifadesine başvurdu.
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