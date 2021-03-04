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Son dakika haberler... Mersin'de 5 katlı apartmanda çıkan yangına müdahale ediliyor!

Mersin'de korkutan bir olay meydana geldi. Kentin Akdeniz ilçesinde 5 katlı bir apartmanda yangın çıktı. Kontrol altına alınan yangında evlerinde mahsur kalan biri bebek 3 çocuk ile 4 kadın kurtarıldı

Son dakika: 5 katlı apartmanda can pazarı! - Haberler
AA

İlçedeki 5 katlı bir binada henüz belirlenmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

AA'nın haberine göre, yangında mahsur kalan yaşlı bir kadın, itfaiye ekiplerinin merdivenle balkona ulaşmasıyla kurtarıldı.

Alevlerin sardığı apartmanın son katında mahsur kalan bir bebek ve annesi de itfaiyenin çalışmasıyla tahliye edildi.

Apartmandan çıkarılan bebeği sağlık ekipleri ambulansa taşıdı. Bir sağlık çalışanı da kurtarıldıktan sonra merdivenlerden indirilen bir çocuğu sırtına alarak ambulansa götürdü.

Evlerinde mahsur kalanlardan 2 kadın ile bir çocuk da itfaiye ekiplerinin merdivenle ulaştığı balkondaki yoğun çabayla kurtarıldı.

Apartmandan tahliye edilen 7 kişiye, sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti.

Yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışması sürüyor.

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