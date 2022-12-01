5 kişinin katili olan Afgan için kırmızı bülten!

Asadullah Rahimy'nin iple bağlandıktan sonra boğularak; Sarfarz Sayaz, Habibollah Jora Khan, Abdul Halım Roozi Qul ve Abdurrahman Azizi'nin ise bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edildi.

DHA'nın haberine göre, Altındağ ilçesindeki bir evde 10 Kasım'da, 5 Afganistan uyruklunun cesetleri bulundu.

Ankara'da, 5 Afganistan uyruklunun öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, cinayetleri işlediği ve ülkesine kaçtığı belirlenen M.O.Y. hakkında kırmızı bülten çıkarıldı.

MOBESE GÖRÜNTÜLERİNDEN ORTAYA ÇIKTI

Göç İdaresi´nde kayıtları olan 5 kişinin, farklı işlerde çalıştığı belirlendi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, cinayeti çözmek için emniyet tarafından özel ekip kuruldu. Ölen kişilerin banka hesap hareketleri ile HTS kayıtları incelemeye alındı.

Olayla ilgili 5 kişiyi tanıyan bazı kişilerin bilgisine de başvuruldu. Evde bulunan cep telefonları ile maktullere ait eşyalar, incelenmek üzere kriminal laboratuvara gönderildi.