Son Dakika| 5 Nisan Altın fiyatları yükselişte! Güncel çeyrek altın, gram altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları ne kadar? sorusu yatırımcılar tarafından 5 Nisan Cuma haftanın son gününde merakla takip ediliyor. Güncel piyasalarda altın fiyatlarındaki yükseliş devam ederken gram altının fiyatı yüzde 0,67 yükselişle 232,61 liradan, çeyrek altın ise 380,32 liradan işlem görüyor. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar? İşte, 5 Nisan güncel altın fiyatları...