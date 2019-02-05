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Altın fiyatları ne kadar? sorusu yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 359,05 liradan, cumhuriyet altını ise 1.476,00 liradan işlem gördü. Peki, güncel gram altın, çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, 5 Şubat altın fiyatları...