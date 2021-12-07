Aleyna 5 yaşındaydı! Öldüren fıstık! 0:00 / 0:00

İHA

Gaziantep'te, gece geç saatlerde Şahinbey ilçesi Perilikaya Mahallesi'nde akıllara durgunluk veren bir olay meydana geldi. İddiaya göre, 5 yaşındaki Aleyna Kutlu, annesi ve ablası ile beraber yaşadığı evde Antep fıstığı yerken, fıstık tanecikleri soluk borusunu tıkadı.

UZUN SÜRE NEFESSİZ KALDI

İHA'da yer alan son dakika haberine göre 5 yaşındaki kız çocuğu, soluk borusunun tıkanması sonucu uzun süre nefessiz kaldı. Durumu fark eden annesi hemen 112 acil sağlık ekiplerine bilgi verdi.

KÜÇÜK ÇOCUK HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, soluk borusu tıkanan küçük Aleyna'ya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

CENAZESİ AİLESİNE TESLİM EDİLDİ

Küçük Aleyna, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Aleyna'nın cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Cenazenin, Yeşilkent Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi.