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        Haberler Gündem Güncel 51 insan tacirine kelepçe! - Son dakika haberi | Son dakika haberleri

        51 insan tacirine kelepçe!

        Bakan Yerlikaya, "Ülke genelinde düzenlenen 'Kalkan-30' operasyonlarında 11'i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 51 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 1644 düzensiz göçmen yakalandı" açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.11.2024 - 09:26 Güncelleme: 18.11.2024 - 10:07
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        51 insan tacirine kelepçe!
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yurt genelinde düzenlenen 'Kalkan-30' operasyonlarında 11'i yabancı uyruklu, 51 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 1644 düzensiz göçmenin yakalandığını açıkladı.

        DHA'da yer alan habere göre Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhuriyet başsavcılıkları ile Göç İdaresi Başkanlığı koordinasyonunda, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında ülke genelinde 'Kalkan-30' operasyonları düzenlendiğini belirtti.

        1644 DÜZENSİZ GÖÇMEN DE YAKALANDI

        Yerlikaya, operasyonlar kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından 24 bin 400 personel ve 7 bin 347 ekibin katılımıyla; 5 bin 94 noktada, 4 bin 241 metruk bina, 7 bin 161 umuma açık yer, 473 terminal ve 2 bin 882 diğer yerler olmak üzere toplam 14 bin 757 yerin denetlendiğini açıkladı. Metruk yerler, umuma açık eğlence mekanları, TIR garajları, terminaller, limanlar, toplu taşıma durak ve istasyonlarında 442 bin 778 kişinin kimlik kontrolünün yapıldığını kaydeden Bakan Yerlikaya, 11'i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 51 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 1644 düzensiz göçmenin yakalandığını; ayrıca, 17 otomobil, 3 tekne/bot, 8 ruhsatsız tabanca ve muhtelif miktarda uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini bildirdi. Tespit edilen düzensiz göçmenlerin de ülkelerine geri gönderilme işlemlerinin başlatıldığını aktardı.

        Operasyonlarda birlikte çalışan kamu görevlilerini tebrik eden Yerlikaya, "Ülkemizin huzur ve güvenliği için düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadelemizi azim ve karalılıkla aralıksız sürdürüyoruz" dedi.

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