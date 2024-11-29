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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: 55 organizatör ve 1626 göçmen yakalandı

        55 organizatör ve 1626 göçmen yakalandı

        Kalkan-32 operasyonlarında 13'ü yabancı uyruklu olmak üzere toplam, ️55 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve bin 626 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.11.2024 - 07:53 Güncelleme: 29.11.2024 - 07:54
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        55 organizatör ve 1626 göçmen yakalandı
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        Ülke genelinde dün düzenlenen “KALKAN-32” operasyonlarında 13’ü yabancı uyruklu olmak üzere toplam, ️55 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve bin 626 düzensiz göçmen yakalandı. 2024 yılının ilk 10 ayında göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik; 6 bin 339 operasyon yapıldı ve bu operasyonlar sonucu 3 bin 924 göçmen kaçakçılığı organizatörü tutuklandı.

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