Ülke genelinde dün düzenlenen “KALKAN-32” operasyonlarında 13’ü yabancı uyruklu olmak üzere toplam, ️55 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve bin 626 düzensiz göçmen yakalandı. 2024 yılının ilk 10 ayında göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik; 6 bin 339 operasyon yapıldı ve bu operasyonlar sonucu 3 bin 924 göçmen kaçakçılığı organizatörü tutuklandı.