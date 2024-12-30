6 kişinin öldüğü İstiklal saldırısıyla ilgili 2 zanlı yakalandı
İstanbul Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım 2022'de 6 kişinin ölümü, 81 kişinin yaralanması ile sonuçlanan bombalı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturmada, sıcak bir gelişme yaşandı. Bombalı saldırıyı gerçekleştiren Suriye uyruklu PKK/YPG mensubu Ahlam Albashir'in Türkiye'ye geçişini illegal olarak sağlayan ve yaşam malzemesi tedarik ederek, barınma ihtiyacını karşılayan, İstanbul'a intikallerini sağlayan ve kaçakçılık faaliyetlerinde bulunan 2 terör şüphelisi yakalandı.
Giriş: 30.12.2024 - 09:03 Güncelleme: 30.12.2024 - 09:09
İstanbul'un Beyoğlu ilçesi İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım 2022'de gerçekleşen terör saldırısına ilişkin yardım ve yataklık yapan 2 zanlı yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Tem Şube Müdürlüğü, İstiklal Caddesi saldırısına ilişkin, bölücü terör örgütüne yönelik devam ettirilen operasyonlar hakkında açıklama yaptı.
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