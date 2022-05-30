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6'lı masaya sekretarya! Zirvenin tarihi 3 Temmuz

6 muhalefet partisi lideri Gelecek Partisi ev sahipliğinde dördünce kez bir araya geldi. 5. zirvenin adresi İYİ Parti olacak. Tarih ise 3 Temmuz. Ayrıca, 6'lı zirvelerin süresini azaltmak için bir de sekretarya oluşturulacak. O sekretarya ön çalışma yapacak

Son dakika: 6'lı zirvenin tarihi 3 Temmuz
6'lı zirvenin tarihi 3 Temmuz
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CHP, İYİ Parti, DEVA, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti liderleri dördüncü defa toplandı.

Gelecek Partisi'nin ev sahipliğinde yapılan toplantı yaklaşık 7 buçuk saat sürdü. Toplantı sonrası yapılan ortak açıklamada, siyasetin güncel başlıklarına ilişkin açıklama yapıldı, 10 maddelik temel ilke ve hedefler duyuruldu.

Bir sonraki 6'lı zirve İYİ Parti ev sahipliğinde gerçekleştirilecek, tarih olarak Haziran ayının son pazar günü 26 Haziran önerildi ancak bazı liderlerin programlarının uygun olmaması nedeniyle 3 Temmuz Pazar günü toplantının yapılması kararlaştırıldı.

6'LI MASAYA SEKRETARYA

Son toplantı 7 saati aşınca bu sürenin azaltılması için formüller arandı. Bu noktada, liderlerin toplantı süresinin azaltılması liderlerin kurmaylarından oluşacak bir sekretarya oluşturulması kararlaştırıldı. Buna göre bu sekretarya ön çalışma yapacak ve liderler yalnızca var ise bir anlaşmazlık onu giderecek ve son rötuşları yapacak. Böylece 6'lı zirvede geçirilen süre azaltılacak.

KOMİSYONLARDAN AÇIKLAMA YAPILACAK

Öte yandan çalışmalarını yürüten komisyonlar da belli aralıklarla yaptıkları çalışmaları kamuoyu ile paylaşacak. İlk olarak Seçim Komisyonu 6 Haziran'da kameraların karşısına geçecek ve gelinen son aşamayı, atılması kararlaştırılan adımları duyuracak.

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