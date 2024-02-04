İstanbul İl Jandarma ekipleri Fatih´te düzenledikleri sahte alkol operasyonunda piyasa değeri 6 milyon 765 bin lira olduğu değerlendirilen sahte alkol ele geçirdi.

Ekipler belirledikleri iki ayrı adrese operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda piyasa değeri 6 milyon 765 bin lira olduğu değerlendirilen, 3 bin 500 litre sahte rakı, 2 bin 750 litre sahte votka, 2 bin 500 litre sahte viskiyle 2 bin 500 litre etil alkol ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.