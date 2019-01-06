Son Dakika: 6 Ocak Altın fiyatları düşüşte! Çeyrek altın, Gram altın ne kadar oldu?

Altın fiyatları 6 Ocak ne kadar? sorusu yatırımcılar tarafından merakla takip ediliyor. Gram altın fiyatında 16 yılın rekoru kırıldı! 2018'de yüzde 37,3 değer kazanan gram altın, yatırımcısına son 16 yılın en yüksek yıllık kazancını sağladı. Peki, Çeyrek altın, gram altın ve cumhuriyet altın fiyatı ne kadar? İşte 6 Ocak altın fiyatları...