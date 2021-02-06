Altın fiyatları ne kadar? Sorusu yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. Hafta boyunca aşağı yönlü seyrini sürdüren çeyrek ve gram altın fiyatları son ayların en düşük seviyesinde seyrederken haftayı da sert düşüşle tamamladı. Peki, altın fiyatları, çeyrek altın, gram altın ne kadar? İşte 6 Şubat hafta sonu altın fiyatları..