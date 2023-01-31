Gaziantep'te 6 yaşındaki bir kız çocuğu boş arazide ölü bulundu. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken katil zanlısı olduğu değerlendirilen bir kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

İHA'nın haberine göre olay, Şahinbey ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, sabah saatlerinde mahallede bulunan boş arazide yerde hareketsiz şekilde yatan bir çocuğu fark eden vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ile çok sayıda polis ekibi sevk edildi.