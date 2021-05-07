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Son dakika: 7 Mayıs İstanbul su kesintisi duyuruları... İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Başkanlığı tarafından açıklanan İstanbul su kesintisi duyuruları araştırılıyor. Koronavirüs tam kapanma kararları kapsamında evlerine kapanan İstanbullular Anadolu yakası ve Avrupa yakası su kesintilerinin ne zaman biteceğini merak ediyor. Peki, 7 Mayıs İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler neler? İşte 7 Mayıs İSKİ son dakika su kesintisi duyuruları ve İSKİ baraj doluluk oranları

Son dakika: 7 Mayıs İstanbul su kesintisi duyuruları... İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

Ülke genelinde uygulanan 17 günlük sokağa çıkma yasağında İstanbul'da yaşayan vatandaşlar, İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında yaşanacak su kesintileri ile İstanbul barajlarının doluluk oranlarını araştırıyor. 7 Mayıs 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İşte 7 Mayıs 2021 İSKİ su kesintisi duyuruları

7 MAYIS İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK? İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti
İlçe:Eyüpsultan
Etkilenen Mahalleler:Alibeyköy Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:07.05.2021 09:08
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 7.5.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Kartal
Etkilenen Mahalleler:Karlıktepe Mah,Esentepe Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:07.05.2021 09:08
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 7.5.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Silivri
Etkilenen Mahalleler:Büyükçavuşlu Merkez Mah
Arıza Sebebi:Basınç Düşüklüğü
Başlama Tarihi:06.05.2021 17:25
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 7.5.2021 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Üsküdar
Etkilenen Mahalleler:Mehmet Akif Ersoy Mah
Arıza Sebebi:150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:07.05.2021 07:58
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 7.5.2021 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.


İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANLAI - 7 MAYIS 2021

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