Ülke genelinde uygulanan 17 günlük sokağa çıkma yasağında İstanbul'da yaşayan vatandaşlar, İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında yaşanacak su kesintileri ile İstanbul barajlarının doluluk oranlarını araştırıyor. 7 Mayıs 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İşte 7 Mayıs 2021 İSKİ su kesintisi duyuruları

7 MAYIS İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK? İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti İlçe : Eyüpsultan Etkilenen Mahalleler : Alibeyköy Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 07.05.2021 09:08 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.5.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Kartal Etkilenen Mahalleler : Karlıktepe Mah,Esentepe Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 07.05.2021 09:08 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.5.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Silivri Etkilenen Mahalleler : Büyükçavuşlu Merkez Mah Arıza Sebebi : Basınç Düşüklüğü Başlama Tarihi : 06.05.2021 17:25 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.5.2021 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Üsküdar Etkilenen Mahalleler : Mehmet Akif Ersoy Mah Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 07.05.2021 07:58 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.5.2021 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.



İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANLAI - 7 MAYIS 2021